Alexei Navalny, i medici vietano il trasferimento in Germania. La portavoce: «È un attentato alla sua vita»

Il 44enne attivista politico Alexei Navalny, portato ieri in ospedale per un sospetto di avvelenamento, non lascerà il Paese per ricevere cure adeguate. I medici dell’ospedale siberiano dove si trova in cura hanno deciso che Navalny non verrà trasferito in Germania a causa del suo stato di salute «instabile».

La sua portavoce ha denunciato che la decisione è un «attentato alla sua vita». Secondo il medico a capo dell’equipe che sta seguendo l’oppositore di Putin, Navalny non sarebbe trasportabile nelle sue condizioni. Tuttavia, secondo la sua portavoce Kira Yarmysh, è invece «fatalmente pericoloso lasciarlo nell’ospedale non attrezzato di Omsk», in Siberia.

«L’aereo che abbiamo organizzato per l’evacuazione di Navalny dovrebbe atterrare in un’ora», ha detto Yarmysh. L’eliambulanza è decollata dalla Germania, dalla città bavarese di Norimberga. L’ospedale della Charité di Berlino sarebbe disponibile e pronto a curare Navalny, ma la struttura in cui si trova al momento il paziente, tra i maggiori oppositori di Putin, non è disposta a lasciarlo andare.

Foto copertina: EPA/ANATOLY MALTSEV

