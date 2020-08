Coronavirus, 4.897 nuovi contagi in Francia: è il dato più alto dal lockdown

Il numero di casi confermati di Coronavirus in Francia è aumentato di 4.897 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.602 di sabato. Lo ha reso noto il ministero della Salute del paese, citato da Les Echos. Si tratta del livello giornaliero più alto dalla fine della quarantena a maggio e porta il totale a circa 280.000 contagi.

Il 20 agosto il presidente francese Emmanuel Macron aveva fatto sapere di non escludere a priori nuovi provvedimenti per contrastare la seconda ondata dell’epidemia, ma di pensare piuttosto a «confinamenti mirati», nelle zone dove la Covid-19 dovesse riaffacciarsi con più prepotenza, per evitare «di essere di nuovo travolti» dallo tsunami sanitario.

