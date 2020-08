Chanel Totti in copertina su Gente non è più una questione di gossip

C’è in gioco il rispetto della privacy e dell’immagine di minorenni che non hanno scelto di essere spettacolarizzati

In estate si sa, sulle copertine patinate, i very important people si alternano tra spiagge e location esclusive, scatti privati, scene di vita familiare che mandano in visibilio fotografi e lettori curiosi. È il business del gossip, bellezza, ma quello che è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto pensare se non sia il caso di porsi, sul serio, dei limiti necessari.

Il lato B di un adolescente messo in copertina con la frase «a 13 anni, Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary», ha fatto non poco indignare la maggior parte di quelli che hanno visto la cover, compresi i genitori della ragazza. Il volto di Chanel sulla pagina in questione è stato rigorosamente coperto, lasciando intendere da sé che il riferimento alla somiglianza con la madre fosse proprio sul lato B.

«Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne», Francesco Totti e Ilary Blasi hanno cominciato così il messaggio pubblicato sulle Instagram Stories da entrambe i profili, «senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti», hanno continuato. Ventiquattr’ore più tardi, il Moige – Movimento genitori – ha annunciato di aver denunciato all’Ordine dei Giornalisti il periodico Gente.

La maggior parte degli utenti ha mostrato solidarietà alla ragazza e ai genitori, sottolineando l’ipocrisia della scelta da parte del giornale di coprire il volto della ragazza perché minorenne, ma di lasciare in primo piano il fondo schiena. Altri alludono al passato di Ilary e di alcuni scatti osé che la showgirl avrebbe concesso. Da maggiorenne.

Il corpo spettacolarizzato dei minori

Ad intervenire su una vicenda che ha tutt’altro profilo che solo quello di una semplice questione di gossip è stato anche il Telefono Azzurro. «Nell’ultima settimana abbiamo tristemente assistito, in due occasioni diverse, alla spettacolarizzazione del corpo di minori sui giornali» ha fatto sapere in una nota, denunciando l’irresponsabilità dei mezzi di comunicazione nel trattare bambini e adolescenti.

Il secondo caso a cui Telefono Azzurro si riferisce è quello della locandina di Netflix del film francese Cuties. Ragazzine di 11 anni con vestiti e pose definite «lesive della dignità di ragazze nemmeno adolescenti».

Il rispetto della privacy e dell’immagine di minorenni che non scelgono di essere spettacolarizzati – e che troppo spesso vengono dati in pasto a possibili utilizzi malati e pericolosi della loro stessa immagine – è un problema che continua ad essere al centro di notizie di cronaca agghiaccianti. La chat hard con bambini scoperta e denunciata a Firenze un mese fa è solo uno dei tristi esempi.

Leggi anche: