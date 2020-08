Non potevano credere ai propri occhi i passeggeri del traghetto Salaminomachos, quando a largo di Rio Patras in Grecia hanno visto in mare aperto una bambina su un unicorno gonfiabile. La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori, finendo alla deriva per alcune ore mentre i genitori lanciavano l’allarme. Per fortuna la bimba è stata intercettata dal traghetto, da cui è partito il messaggio di salvataggio alle autorità portuali che ha rassicurato i suoi genitori.

Video: da Twitter

