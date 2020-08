Il bollettino del 26 agosto

I dati di oggi mercoledì 26 agosto 2020

Oggi, 26 agosto 2020, salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Nell’ultimo bollettino vengono segnalati +269 nuovi positivi di cui 20 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. Ieri, invece, i casi erano +119. Esattamente come ieri non si registrano vittime: il totale è di 16.857 morti. I ricoveri ordinari sono 158, dunque nessun incremento nelle ultime 24 ore.

In terapia intensiva ci sono ancora 17 persone (+2 rispetto a ieri); i guariti sono 74.723 mentre i dimessi 1.265 per un totale di 75.988 (+87). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono in tutto +16.561 (contro i +9.879 di ieri) per un totale di 1.517.718 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Ieri a Milano erano stati segnalati +37 casi di cui +19 in città: oggi +102 di cui +66 in città. Preoccupa anche Brescia con +73 contagi.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+102) di cui +66 a Milano città

(+102) di cui +66 a Brescia (+73)

(+73) Monza e Brianza (+15)

(+15) Bergamo (+14)

(+14) Cremona (+11)

(+11) Como (+9)

(+9) Pavia (+9)

(+9) Lecco (+5)

(+5) Lodi (+5)

(+5) Varese (+5)

(+5) Mantova (+4)

(+4) Sondrio (+1)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: