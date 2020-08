Coronavirus, in Lombardia stabili i positivi con duemila tamponi in più. Crescono i ricoveri (+5) e preoccupano Brescia e Milano

Il bollettino del 25 agosto

I dati di oggi 25 agosto 2020

Tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. Se ieri, 24 agosto, erano stati segnalati +110 positivi, oggi se ne registrano +119 di cui 23 debolmente positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore (ieri +1) per un totale di 16.857 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero di ricoveri ordinari continua ad aumentare: oggi sono 158 (+5), ieri invece 153 (+5 rispetto al giorno precedente).

In terapia intensiva ci sono ancora 15 persone, esattamente come ieri. I guariti sono 74.636, i dimessi 1.265 per un totale di 75.901 (+196). Aumentano oggi il numero di tamponi eseguiti: +9.879 contro i +7.722 di ieri (il totale è di 1.501.157 tamponi). Nella provincia di Milano si segnalano +37 casi (ieri +53) di cui +19 a Milano città (ieri +31). Nessun contagiato a Cremona e Lodi, +25 casi a Brescia.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+37) di cui +19 a Milano città

(+37) di cui +19 a Brescia (+25)

(+25) Como (+15)

(+15) Monza e Brianza (+6)

(+6) Pavia (+6)

(+6) Bergamo (+5)

(+5) Varese (+5)

(+5) Mantova (+2)

(+2) Sondrio (+1)

(+1) Lecco (+1)

(+1) Cremona (0)

(0) Lodi (0)

