Fondi, il candidato neofascista e «antisemita» fa insorgere l’Anpi: «Espellerlo immediatamente»

Naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e, per non farsi mancare nulla, anche antisemita. La descrizione sul profilo Twitter di Christian D’Adamo, fondano di 32 anni, pizzaiolo, non lascia dubbi circa le sue simpatie storiche e politiche. Ma la persona in questione risulta candidata come consigliere comunale alle prossime elezioni a Fondi, nella lista civica “Giulio Mastrobattista sindaco”. Si tratta di una delle tre liste che supportano l’avvocato Mastrobattista di Fratelli d’Italia.

Immediata la reazione dell’Anpi, che ha chiesto a Mastrobattista una presa di posizione netta. Oltre che di procedere con l’immediata espulsione del candidato, «in quanto totalmente incompatibile a livello ideologico e morale con la carica per cui compete».

«Non conoscevo questa persona», ha detto Mastrobattista, spiegando che «abbiamo già lanciato l’hashtag #nessunovotid’adamo. Per quanto riguarda la candidatura dovrebbe rinunciare lui, ma stiamo verificando se lo stesso responsabile della lista sia legittimato ad estrometterlo. Intanto io e tutti i candidati stiamo appunto lanciando l’hashtag». Ennesima polemica, dunque, relativa a candidati alle amministrative con simpatie, passate e presenti, tutt’altro che democratiche e costituzionali.

Foto in copertina: sites.google.com/site/cristiandadamo

