Maltempo, travolto il Nord Italia. Frane, tornado e grandine “grossa come uova” – Le immagini

Un uomo risulta disperso in provincia di Varese dopo essere stato travolto da un torrente in piena

Il maltempo flagella il Nord Italia. Dalle piogge, alle raffiche di vento per finire con le frane. L’ultimo caso riguarda un uomo di 38 anni disperso nel Varesotto. Era insieme ad un amico vicino al lago Delion nel comune di Maccagno, quando è stato travolto dal torrente ingrossato mentre dal cielo piovevano chicchi di grandine “grossi come uova”. È stato il compagno a dare l’allarme e le ricerche sono andate avanti fino a sera inoltrata quando le condizioni meteo non hanno permesso di continuare.

Allagamenti, smottamenti, esondazioni dei corsi d’acqua si sono verificati in provincia di Alessandria per effetto dei nubifragi di queste ore. Il torrente Lemme, che appariva quasi in secca, è stato interessato da una forte e improvvisa ondata di piena e ha superato gli argini a Gavi. In Friuli, invece, sono state registrate due frane tra Pontebba e Studena Alta e ad Ovaro, in Carnia, a causa delle piogge che si stanno abbattendo in queste ore sul territorio.

TWITTER | La grandine di oggi, nel Nord Italia

Il Veneto è stato colpito da numerose trombe d’aria. Scoperchiato il tetto di una Rsa a Milano. Per la Protezione civile è allerta arancione per Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D’Aosta, Trentino, F.V.Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Intanto un maxi rogo di sterpaglie provoca la chiusura del Grande Raccordo Anulare di Roma, con paralisi del traffico. Grossi incendi anche a Livorno, Olbia e nel Sassarese.

TWITTER | Tornado a Genova

Leggi anche: