Scuola, i corsi di recupero a settembre ci saranno. Il ministero: «Non sono una formalità. Via dal 1 settembre»

Non ci sarà uno stop ai corsi di recupero e «nessun allarme», a differenza di quanto è emerso da alcuni quotidiani oggi da cui emergevano preoccupazioni per ritardi ed emergenza sullo svolgimento degli stessi corsi

Il ministero dell’Istruzione ha chiarito in una nota che «il recupero degli apprendimenti comincerà dai primi settembre», si svolgeranno in presenza per le scuole medie, mentre per le superiori saranno a distanza, sulla base delle disposizioni stabilite delle singole scuole, che possono decidere in autonomia le modalità di svolgimento delle lezioni durante l’emergenza Coronavirus.

Gli stipendi dei prof

Non ci sarebbero neanche intoppi a proposito dei pagamenti per i docenti impegnati nei corsi di recupero secondo il Miur. Sul punto la nota del ministero chiarisce che, in base alla norma vigente: «Dal 1 al 14 settembre si potranno avviare i corsi, perché i docenti sono già a scuola per l’attività ordinaria».

I corsi di recupero non sono una formalità

I corsi, ricorda il ministero: «non sono un “mero adempimento formale”, ma nasce dalla “necessità di garantire l’eventuale riallineamento degli apprendimenti”», alla luce soprattutto dell’ultimo anno scolastico particolarmente complicato per diversi studenti. Un anno in cui docenti e dirigenti scolastici hanno «dato pronta risposta alla necessità di garantire, seppure in una situazione drammatica, il diritto all’istruzione». Ora quindi «si tratta di recuperare ciò che si è inevitabilmente perso».

Leggi anche: