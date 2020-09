The Rock è guarito dal Coronavirus: «È stato un calcio nello stomaco: mettete la mascherina» – Video

L’attore Dwayne The Rock Johnson ha annunciato di essere guarito dopo essere risultato positivo al Coronavirus insieme alla sua famiglia. L’ex wrestler in un video su Instagram ha raccontato che a contagiarsi, infatti, sono stati anche sua moglie e le sue figlie, nonostante fossero stati molto disciplinati nel rispetto delle regole anti-contagio: «È stato un calcio nello stomaco».

The Rock, 48 anni, ha spiegato di essersi infettato circa due settimane fa da «amici di famiglia molto stretti», che a loro volta non sapevano come si fossero contagiati. «Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto sopportare come famiglia», ha detto l’attore che ha poi lanciato un appello: «Non ha niente a che fare con la politica. Indossate la vostra mascherina, è un fato di fatto ed è la cosa giusta da fare». Ai fan poi ha assicurato: «Siamo dall’altra parte e non siamo più contagiosi. Grazie a Dio, siamo sani».

