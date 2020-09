Coronavirus, in Lombardia è record di tamponi (27.324). Sono 337 i nuovi positivi, 6 i morti

Milano è la provincia con il maggior numero di nuovi contagi: +144, di cui +78 in città. La situazione nelle terapie intensive è stabile

Il bollettino del 4 settembre

Aumentano i tamponi e aumentano anche i casi di Coronavirus in Lombardia. Sono +337 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore con +27.324 nuovi tamponi. Ieri erano rispettivamente +228 e +14.077. Aumentano anche i decessi: +6, mentre ieri era stata registrata una sola vittima.

Buona la situazione nelle terapie intensive, che registrano un calo (-1) per un totale di 26 pazienti, contro i 244 ricoverati non in terapia intensiva (+19 rispetto a ieri). Positivo anche il bilancio sulle persone dimesse e guarite: sono +107. Milano si conferma la provincia con il numero maggiore di contagi: +144.

#LNews



Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi.



337 i nuovi positivi riscontrati. Rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%



-> https://t.co/WmTEOR2MFc <- pic.twitter.com/akyrxr4Rpw — Regione Lombardia (@RegLombardia) September 4, 2020

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+144) di cui +78 a Milano città

(+144) di cui +78 a Brescia (+36)

(+36) Como (+13)

(+13) Monza e Brianza (+33)

(+33) Bergamo (+26)

(+26) Mantova (+32)

(+32) Pavia (+10)

(+10) Varese (+14)

(+14) Lecco (+6)

(+6) Cremona (+7)

(+7) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (+1)

Foto in copertina: ANSA

Leggi anche: