Referendum, Zingaretti schiera il Pd per il Sì e prova a superare le lacerazioni: «Ma non vincerà il populismo»

Sì al referendum, per avere ancora più riforme. Lo dice il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione alla direzione nazionale Pd – in corso in queste ore a Roma al Nazareno, con alcuni esponenti collegati da remoto – la posizione già anticipata in vista della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre, per confermare – o fermare, se dovesse vincere il No – il taglio del numero dei parlamentari.

«Il Pd in uno scenario di rischi e opportunità è al governo del Paese e noi siamo percepiti come forza seria che dà stabilita all’Italia, dentro e fuori», dice il segretario rispondendo ai mal di pancia interni sulla nascita e la tenuta dell’esecutivo con il Movimento 5 Stelle. «Difendo la scelta di far nascere il governo, una scelta lungimirante. Senza questo governo non avremmo retto l’impatto» del Coronavirus. «Con i sovranisti l’Italia avrebbe affrontato in solitudine la pandemia».

Nella sua relazione Zingaretti continua a rimandare al mittente le accuse di subalternità a chicchessia. «Ricordiamo che tra i sovranisti fino a poco tempo fa c’era anche il M5s, diventata ora una forza europeista… Altro che forza subalterna, è una nostra vittoria», rivendica il governatore della Regione Lazio. Sull’appuntamento delle regionali: «Non possiamo sbagliare. Non è in gioco un’alleanza di governo, non il destino del Pd ma la tenuta della nazione per i prossimi anni. Compito del Pd è guidare la transizione verso una nuova Italia. Siamo il motore perché le cose cambino».

I dem, assicura, non sono al governo «a tutti i costi», ma finché l’esecutivo «fa cose utili al Paese. Nel momento in cui la Repubblica dovesse entrare in una situazione involutiva, l’impegno del Pd sarebbe inutile. Ma io non credo che siamo in questa situazione, credo anzi che le sfide che abbiamo davanti aprano nuove possibilità».

E sulla via del cambiamento c’è proprio quel referendum per il quale si voterà in contemporanea con le regionali nelle Marche, in Toscana, Campania, Liguria, in Veneto, Puglia e Valle d’Aosta. Un appuntamento che come sempre accade diventa un test di gradimento sul governo nazionale (con buona pace di, per esempi, Debora Serracchiani che oggi, entrando in direzione, ha consegnato ai giornalisti la convinzione che dal destino dei territori non dipende quello della maggioranza, d’altro canto lo ha ribadito anche il premier Giuseppe Conte).

E il cui risultato è destinato a influenzare il futuro della legislatura (sul tavolo anche le ipotesi di rimpasto e di elezioni anticipate a seconda di quante Regioni porterà a casa il centrodestra) ma anche quello di Nicola Zingaretti e il suo posto nel partito, nella maggioranza, nella stessa regione che oggi governa.

Il referendum, si diceva. Il leader dem propone il Si alla conferma del taglio dei parlamentari. Nega che una vittoria del No farebbe cadere l’esecutivo. Nega che la vittoria del Sì renda il vento del populismo inarrestabile. «Ma dobbiamo respingere le motivazioni banali che il taglio del numero dei parlamentari farebbe risparmiare soldi allo stato», dice Zingaretti. Motivazioni su cui pure si basa la campagna referendaria degli alleati grillini.

«I risparmi sarebbero minimi e non costituiscono il motivo principale del sì. Il motivo principale sta nel fatto che a questo atto possono seguire altre riforme», dice il segretario (a un partito che resta tutt’altro che compatto in questa scelta, qui e nelle urne). E infatti, spiega ancora, il Pd, dopo il taglio dei parlamentari, avanzerà immediatamente la proposta del bicameralismo perfetto: Zingaretti spiega di aver raccolto la mozione avanzata da Luciano Violante per raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per il bicameralismo differenziato.

