Scuola, l’annuncio di Azzolina: «Durante l’anno test sierologici a campione sugli studenti» – Il video

«Durante l’anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza – queste le parole della ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina -. I test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo». Il video mostra l’audizione della ministra in Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, organizzata per fare il punto sulll’avvio dell’anno scolastico 2020 – 2021, in questa fase 3 di gestione dell’emergenza Coronavirus. «Sui banchi ho letto corbellerie, un dibattito surreale», afferma la ministra Azzolina, «la stagione dei tagli alla Scuola è finita».

Immagini: SenatoTv

Editing Video: Vincenzo Monaco

