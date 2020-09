Incendi in California, il cielo di San Francisco si è colorato di arancione – Il video

Le immagini del cielo che arrivano da San Francisco non hanno alcun filtro cinematografico arancione. Con i raggi solari stoppati dalla coltre di fumo il cielo è rimasto così per ore

Difficile da credere, ma le immagini contenute nella clip non hanno alcun filtro cinematografico. Il video mostra la città di San Francisco totalmente immersa in un intenso colore arancione, un cielo simile ci aspetteremmo di vederlo solo in un film apocalittico. A generare questo spettacolo inquietante, gli incendi che stanno devastando la California e la parte della costa occidentale degli Stati Uniti.

Twitter / Jessica Christian

Con i raggi solari stoppati dalla coltre di fumo, in molte zone della baia di San Francisco e a Oakland, il cielo è rimasto arancione per ore.

Twitter / Jessica Christian

Immagini e foto: Twitter / @jachristian

Editing video: Vincenzo Monaco

