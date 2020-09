Coronavirus in Lombardia, aumentano i morti: +4 nelle ultime 24 ore. Stabili i nuovi positivi: oggi +257, ieri +245

Il bollettino dell’11 settembre

Rispetto a ieri, il numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia e quello di tamponi appaiono pressoché stabili. Oggi sono +257 i nuovi positivi a fronte di +17.986 tamponi, mentre ieri erano rispettivamente +245 e +17.391. Ci sono stati dei miglioramenti sul fronte delle terapie intensive, dove i pazienti sono 3 in meno rispetto a ieri, per un totale di 27 persone. Anche i ricoverati sono diminuiti: -10, per un totale di 246.

Aumentano però i decessi: +4 in 24 ore. Ieri era stato registrato un solo morto a causa del Covid. Nel frattempo aumentano i guariti e i dimessi: sono 114 da ieri. Milano si conferma la provincia con il numero di casi più alto: 78, di cui 42 in città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+78) di cui +42 a Milano città

(+78) di cui +42 a Brescia (+41)

(+41) Como (+6)

(+6) Monza e Brianza (+31)

(+31) Bergamo (+15)

(+15) Mantova (+22)

(+22) Pavia (+21)

(+21) Varese (+23)

(+23) Lecco (+6)

(+6) Cremona (+4)

(+4) Lodi (+3)

(+3) Sondrio (0)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: