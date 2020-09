Positiva una bambina di 4 anni in un asilo di Pavia: in quarantena 13 bimbi e le maestre. L’istituto resta aperto

È scattata la quarantena per 13 bambini di quattro e cinque anni e per le loro maestre in un asilo di Pavia, dopo che una bambina è risultata positiva al Coronavirus. La bimba sarebbe asintomatica. Il Comune e i responsabili della Ats locale hanno quindi comunicato al resto della classe di applicare l’isolamento, mentre nella classe verrà svolta la sanificazione. Il resto dell’istituto resterà aperto senza interruzione delle attività per gli altri bambini.

