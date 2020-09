Catturato Johnny “lo zingaro” in Sardegna. La resa in un casale: «La fuga è sempre per amore»

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny “lo zingaro”, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia a Sassari. Mastini era scappato da carcere della città dopo un permesso premio di 10 giorni lo scorso 6 settembre.”Lo zingaro”, accusato di tre omicidi, era in carcere da anni ma era evaso già 7 volte. Il primo omicidio di Mastini risale agli anni ’70, quando aveva solo 11 anni.

È stato protagonista di furti, rapine, sequestri e ancora di un altro omicidio, quello della guardia giurata Michele Giraldi. È stato coinvolto anche nell’inchiesta sulla morte dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, avvenuta nel 1975.

Catturato stamattina, 15 settembre, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria nelle campagne in provincia di Sassari, il latitante era nascosto in un casale in una zona rurale. Agli agenti avrebbe detto: «La fuga è sempre per amore», come riporta il Corriere della sera. Ma la compagna non era con lui al momento dell’arresto. I due erano rimasti in contatto al telefono.

