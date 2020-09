Il piano dell’assassino dei fidanzati di Lecce: voleva legarli e torturarli prima di ucciderli

Aveva studiato tutto nei dettagli Antonio De Marco, il 21enne arrestato la sera di ieri 28 settembre dai carabinieri di Lecce per il duplice omicidio di Eleonora Manta, 30 anni, e Daniele De Santis, 33 anni, uccisi brutalmente una settimana fa con decine di coltellate in casa loro. Una casa che lo studente di scienze infermieristiche conosceva bene, così come conosceva bene le sue vittime, perché lì aveva abitato fino a poco tempo fa in una stanza in affitto, prima che De Santis decidesse di ristrutturarla per per andarci a vivere con la sua compagna.

De Marco non ha ammesso il duplice omicidio, ma i «dati tecnici» raccolti nelle indagini svolte da quattro magistrati portano al ragazzo di Casarano, cittadina poco distante da Lecce. Elementi come le intercettazioni e l’analisi delle celle telefoniche, le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, che ha provato a evitare coprendosi con un cappuccio e poi la sua scrittura sui cinque foglietti sporchi di sangue che il 21enne ha perso durante la fuga. Su uno di questi c’era la mappa delle telecamere della zona, dettaglio che ha convinto gli inquirenti che quegli omicidi erano stati largamente premeditati.

Il piano sadico

Nessuna pista al momento è esclusa su cosa abbia spinto De Marco a presentarsi a casa della coppia con un coltello di almeno 15 centimetri, che ha scagliato 35 volte sul corpo di lei e 25 su quello di lui, finché non sono morti. Il 21enne potrebbe aver commesso gli omicidi per vendetta o per motivi passionali. Di certo la sua intenzione era mettere in atto un «rappresentazione per la collettività», come ha detto il procuratore di Lecce Leonardo Leone De Castris.

Un piano sadico che De Marco si sarebbe appuntato su uno dei biglietti ritrovati, con il quale voleva mandare un messaggio. Su quel foglio erano scritte quelle che il procuratore ha chiamato «attività prodromiche» che dovevano precedere la morte di Eleonora e Daniele. L’assassino aveva portato con sé delle fascette che sarebbero servite a immobilizzare i due per torturarli, per poi lasciare il suo messaggio. Un piano saltato quasi subito. Daniele ed Eleonora hanno aperto la porta al suo assassino, hanno tentato di difendersi e provato a scappare. Manta è morta sull’uscio di casa, De Santis poco distante sul pianerottolo.

