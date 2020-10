Altro siluro di Sansa: «Il tracciamento qui è fantascienza. Guardate questi numeri: in Liguria il virus è fuori controllo»

Il «virus in Liguria è fuori controllo» scrive su Facebook Ferruccio Sansa, ex candidato alla presidenza della Liguria alle ultime Regionali il giorno dopo il racconto delle «esperienze dirette» sul Coronavirus, dal quale già emergeva chiaro quanto fosse pieno di falle il sistema di tracciamento nei contatti dei contagiati. In un nuovo post, il giornalista torna a richiamare l’attenzione sul fenomeno portando numeri alla mano che dimostrerebbero quanto la gestione dell’emergenza sia in una situazione particolarmente critica: «Così si abbandona la gente alla seconda ondata. Non è polemica. È un allarme, prima che sia tardi».

Il consigliere regionale denuncia che nella giornata di ieri «il 23,4% dei liguri testati per la prima volta con tampone è risultato positivo. Uno su quattro. È la peggior Regione d’Italia. La seconda nella terribile classifica ha la metà dei contagi (Friuli con 12,1%). Ma ci sono Regioni con un quindicesimo dei contagi della Liguria (1,4%)».

«I ricoverati con sintomi ieri erano 238, mentre in Lombardia sono 433 (con una popolazione però di quasi 10 milioni di persone contro 1,5 milioni). In terapia intensiva ci sono 26 persone contro le 48 della Lombardia. – aggiunge – Dal 25 settembre all’8 ottobre i casi di covid in Liguria sono stati 1.603 (1,5 milioni di abitanti), in Emilia Romagna 1.928 (però con 4,4 milioni di abitanti)». Per Sansa davanti a questi numeri è difficile dire che «la Liguria sta affrontando bene il Covid. E, nonostante questo, tracciamento e Immuni sono spesso fantascienza».

