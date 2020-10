Federica Pellegrini in lacrime su Instagram: «Sono positiva al Coronavirus» – Il video

Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus. La nuotatrice lo ha annunciato su Instagram con una serie di stories. Molto provata e con il viso segnato dalle lacrime, ha ricostruito come ha scoperto di essersi contagiata: «Ieri (il 14 ottobre, ndr) ho smesso l’allenamento perché avevo dei dolori e mi è venuto anche il mal di gola. Così oggi (il 15 ottobre, ndr) ho fatto il tampone e sono risultata positiva». Poi ha aggiunto: «Sarei dovuta partire lunedì per Budapest per partecipare alla Isl (gara a squadre che è una sorta di Champions League del nuoto, ndr), non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagione normale, anche perché stavo bene e mi ero allenata bene. Invece niente, ci fermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere, anche se come si vede ho pianto fino adesso. Cercherò di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge… e ci facciamo questi bei dieci giorni di quarantena a casa».

Video: kikkafede88 / Instagram

Leggi anche: