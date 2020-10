Coronavirus, nuovo record di contagi in Francia: +45.422 in 24 ore. E l’Assemblea nazionale proroga lo stato d’emergenza

[covidling]

La Francia registra per il terzo giorno consecutivo un nuovo record di contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati conteggiati 45.422 nuovi positivi, secondo quanto riportato dal ministero della Santé Publique francese. E il tasso di positività sfiora a questo punto il 16%. Diminuito il numero dei decessi in un giorno: 138, contro i 184 di ieri. Si registra inoltre un rallentamento dei nuovi ricoverati in rianimazione, che sono stati oggi 233, contro i 300 di ieri. In rianimazione e nelle terapie intensive ci sono attualmente un totale di 2.491 malati di Covid.

Nel frattempo, l’Assemblea nazionale francese ha adottato la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 16 febbraio. In questo modo l’esecutivo sarà autorizzato a varare restrizioni contro l’emergenza Coronavirus. Il testo è atteso mercoledì in Senato e dovrebbe essere approvato in via definitiva i primi giorni di novembre.

Leggi anche: