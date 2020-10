Coronavirus, nuovo record di contagi in Francia: 52.010 nuovi positivi in 24 ore. Ospedali in sofferenza

Le vittime nell’ultima giornata sono 116, dato che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 34.761. Le strutture ospedaliere sono in sofferenza: il 51% dei posti in rianimazione è occupato da malati di Covid

L’incremento di nuovi contagi rispetto a ieri è spaventoso. La Francia registra ancora un record negativo con 52.010 nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta della prima volta in assoluto che viene sfondato il tetto dei 50mila nuovi contagi in un paese europeo. Ieri – giornata contrassegnata anch’essa da un nuovo record – si contavano diverse migliaia di contagi in meno: 45.422 nuovi positivi, stando a quanto riportato dal sito del ministero della sanità pubblica francese. Il tasso di positività in Francia ha dunque raggiunto e superato il 16%. Le vittime nell’ultima giornata sono 116, dato che porta il totale dei morti nel paese da inizio pandemia a 34.761.

Stando a quanto riportato dai media francesi, il 51% dei posti in rianimazione è occupato da malati gravi di Covid-19. I reparti delle strutture ospedaliere sono seriamente affaticati. In particolare, preoccupa il tasso di riempimento in tre regioni: Auvergne-Rhône-Alpes, con posti letto in rianimazione occupati al 76%, Corse al 72% e Île-de-France al 65%. La Francia è il paese che desta in assoluto più preoccupazione in Europa con un tasso positivi/tamponi che sembra essere fuori controllo.

