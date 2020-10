Coronavirus, la curva dei decessi in Italia segue quella della Francia (che si prepara a un nuovo lockdown)

La Francia si prepara al lockdown. Il presidente Emmanuel Macron parlerà questa sera alla nazione per annunciare le nuove misure restrittive volte ad arginare il contagio da Coronavirus. Il giro di vite, che avrà una durata di almeno quattro settimane, entrerà in vigore dalla mezzanotte di giovedì e dovrebbe risparmiare soltanto scuole e servizi essenziali. Il presidente del Consiglio scientifico, Jean François Delfraissy, ha commentato: «Avevamo previsto che ci sarebbe stata questa seconda ondata in autunno, ma siamo sorpresi dalla brutalità di quanto sta accadendo negli ultimi giorni». Secondo l’organo di consulenza del governo, la Francia rischia 100 mila nuovi contagi reali al giorno.

Oltre 500 decessi solo ieri

Solo ieri, nel Paese transalpino sono morte 523 persone a causa del virus, un dato che porta il totale dall’inizio della pandemia a 35.541. I decessi da Covid-19 nel Paese sono aumentati vertiginosamente a partire soprattutto dalla prima metà di ottobre, come mostra il grafico pubblicato dal ricercatore dell’Ispi Matteo Villa. Dall’elaborazione dei dati si vede come la curva dei decessi in Francia e in Italia, da metà ottobre, segua pressoché lo stesso andamento, nonostante in termini di valori assoluti il nostro Paese si attesti su cifre decisamente inferiori (ieri i decessi sono stati 221).

Molto simile anche la tendenza nel Regno Unito, dove già da due settimane è in vigore un sistema di lockdown su tre livelli, con le restrizioni più dure che al momento riguardano 8 milioni di persone e sono state applicate alle regioni di Liverpool, Grande Manchester, al Lancashire, Nottinghamshire, South Yorkshire e a Warrington. Ieri nel Regno Unito i decessi sono stati 367, il numero quotidiano più elevato dall’epoca della prima ondata dei mesi scorsi.

In Italia invece, per il momento, un nuovo lockdown continua a essere escluso, nonostante la pandemia – a detta dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – sia entrata in una fase acuta da 12 giorni, e nel Paese si assista a una crescita esponenziale dei contagi accompagnata da un costante aumento del tasso di positività (ieri al 13,6%). Anche oggi, il premier Giuseppe Conte nel question time alla Camera ha ribadito che l’obiettivo dell’ultimo Dpcm è «scongiurare un lockdown generalizzato che danneggerebbe ancor di più» l’economia del Paese.

