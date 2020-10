Cristiano Ronaldo su Instagram: «Il tampone è una str*****a»

Il calciatore della Juventus, risultato ancora positivo al doppio test, non potrà scendere in campo nella sfida contro il Barcellona

«Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!». Così su Instagram Cristiano Ronaldo ha comunicato ai suoi fan di essere in salute. Tutto bene ciò che finisce bene insomma, se non fosse che un commento appena sotto del calciatore ha fatto scoppiare una polemica social. «I tamponi sono una str*****a», ha scritto l’attaccante bianconero che è risultato ancora positivo al doppio tampone.

Il calciatore, che manca dal campo dallo scorso 13 ottobre, non può ancora riunirsi con i compagni di squadra e dovrà saltare la sfida di Champions League contro il Barcellona. Ronaldo era risultato positivo al Coronavirus in Portogallo, durante un ritiro con la nazionale prima della partita di Nations League. Tornato in Italia, ha trascorso l’isolamento nella sua casa di Torino. Ma il 27 ottobre il tampone è risultato ancora positivo.

