Maradona compie 60 anni. Da Ronaldinho a Baresi, in un video tutti gli auguri dei grandi del calcio

Un video che dura più di 35 minuti per festeggiare i 60 anni di Diego Armando Maradona. Con gli auguri di tutti i suoi amici e ammiratori, una carrellata di grandi campioni del calcio da Ronaldinho a Franco Baresi, passando per Batistuta, Van Basten e Cannavaro. El Pibe de Oro ha postato il filmato integrale sulla sua pagina Facebook per ringraziarli tutti: «Compio i miei 60 anni con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. È il miglior regalo di compleanno che avreste mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa».

Il video inizia con il sorriso di Ronaldinho. Poi tocca a Ronaldo, Mourinho, Cannavaro («Metto da parte la mia carriera, il pallone d’oro, ti faccio gli auguri da raccatapalle che faceva di tutto venire a vederti a bordocampo, ancora oggi mi viene il freddo addosso»). E poi ancora a Dries Mertens e Marek Hamsik, ai brasiliani Antonio Careca e Alemao, all’ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti e a Ciro Ferrara.

Tantissimi anche gli argentini: Crespo, Batistuta, Tevez, Martin Palermo, Ricardo Bochini, Pato Fillol, Matias Almeyda, Kily Gonzalez, Rana Valencia, Tarantini, Daniel Bertoni, Beto Alonso, Hector Henrique, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido, Vasco Olarticoechea, Oscar Garré, Chino Tapia e Sergio Goycochea. La clip si chiude con tutta la squadra del Gimnasia La Plata, il oggi allenata da Maradona, schierata in campo per fare gli auguri al mister.

Video: Diego Maradona / Facebook

