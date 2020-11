È morto Diego Armando Maradona: El Pibe de Oro aveva 60 anni

È morto Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, che aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso, è deceduto oggi, 25 novembre, a seguito di un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigre, nella periferia di Buenos Aires, dove stava passando la convalescenza dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione al cervello. Sul posto sono sopraggiunte nove ambulanze. Ma tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. El Pibe de Oro s’è spento alle 13.02 ora argentina.

L’intervento al cervello

Maradona era stato ricoverato d’urgenza il 3 novembre a causa di un coagulo di sangue al cervello che aveva richiesto l’intervento in una clinica di Olivos, zona alla periferia Nord di Buenos Aires. Secondo lo stesso quotidiano Clarìn, la famiglia «aveva messo in dubbio la decisione di operare presa ore prima dal medico; e aveva anche chiesto di ritardare l’intervento, ma poi lo stesso Maradona ha deciso di farsi operare». Il medico curante di Maradona, Leopoldo Luque, aveva poi spiegato che «l’operazione è andata bene e Maradona si è svegliato bene ed è già nella sua stanza di terapia, con tutti i parametri corretti».

L’apertura de L’Équipe sulla morte di Maradona.

L’avvocato e amico di Maradona, Matias Morla, aveva ammesso che «quella a cui è stato sottoposto Diego non è stata affatto un’operazione di routine, per me è un miracolo che sia vivo. Credo che Diego abbia vissuto il momento più duro della sua vita».

Gli ultimi giorni a fianco della figlia Giannina

Otto giorni dopo l’intervento, Maradona era stato dimesso. Si era fatto largo tra la folla di fan e, salito a bordo di un veicolo, era stato portato in una casa affittata nel centro residenziale Villanueva a Tigre, località a Nord dell’area metropolitana di Buenos Aires. Lì, a poche centinaia di metri di distanza, vive la figlia Giannina, che s’è presa cura del padre fino alla fine.

Tre giorni di lutto nazionale in Argentina

La notizia della scomparsa di Maradona ha scosso immediatamente tutto il mondo, calcistico e non. A partire dall’Argentina, dove il governo ha decretato tre giorni di lutto nazionale. Il presidente Alberto Fernández ha scritto su Twitter: «Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita».

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: