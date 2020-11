Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata: «Gli infermieri sono i miei angeli custodi» – Il video

Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale a Vimercate, in provincia di Monza-Brianza, per una polmonite bilaterale da Coronavirus. La cantante, che qualche giorno fa aveva comunicato di essere positiva, ha postato su Instagram un video in cui si rivolge ai suoi fan: «Cari amici, purtroppo sono finita all’ospedale. Sono fiduciosa, ma mi spavento un po’ quando gli altri mi dicono: “Ce la farai, ce la farai”. Mi raccomando, fate attenzione». Poi ha ripreso un dialogo con gli infermieri: «Vengono qui vestiti come astronauti, ma è giusto perché devono proteggersi. Loro sono i miei angeli custodi».

Video: Instagram / ivazanicchireal

Leggi anche: