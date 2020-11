Non può andare a trovare la moglie per le norme anti-Covid: l’alpino le fa la serenata dal cortile dell’ospedale – Il video

Qualcuno si sarebbe limitato a fare una videochiamata. Ma lui, Stefano Bozzini, alpino classe 1939, è un uomo d’altri tempi. Non potendo andare a trovare la moglie Carla, ricoverata in ospedale, a causa delle norme anti-Coronovirus, nel pomeriggio dell’8 novembre ha deciso di farle una serenata con la fisarmonica. E dall’alto dei suoi 81 anni, ha suonato per circa un’ora seduto nel cortile dell’ospedale di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Nel filmato si può ascoltare un brano della sua romantica esibizione e scorgere alla finestra la signora Carla, in compagnia delle infermiere. L’applauso è meritatissimo.

Video: Facebook / Mirko D’Aprile

Leggi anche: