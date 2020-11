Che fatica fare l’avvocato di Trump, Rudy Giuliani suda davanti alle telecamere: dai capelli cola uno strano rivolo nero – Il video

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e capo della squadra di avvocati cui Donald Trump ha affidato la battaglia legale per il riconteggio dei voti in Arizona, Pennsylvania, Michigan e Georgia, è stato protagonista di un curioso incidente nel corso della conferenza stampa a sostegno dei presunti brogli che sarebbero avvenuti durante le elezioni presidenziali. A un certo punto, dopo aver dichiarato di avere le prove di frodi elettorali che però non può mostrare, ha iniziato a sudare e non si è accorto che la tinta per capelli gli è colata sulle guance. Quasi una riedizione dello storico dibattito televisivo tra Richard Nixon e John F. Kennedy datato 1960, quando il vicepresidente repubblicano uscente dovette ricorrere a un fazzoletto per asciugarsi il sudore che grondava dalla sua fronte.

Video: Twitter / @rassegnagram

