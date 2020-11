Roma, la polizia sgombera la sede di Forza Nuova e il Nuovo Cinema Palazzo, l’appello sui social: «Chi può ci raggiunga»

La polizia è arrivata nelle prime ore dell’alba in via Taranto a Roma per sgomberare la sede del movimento di estrema destra. In contemporanea l’operazione ha coinvolto anche la sede del collettivo del Nuovo Cinema Palazzo

Da questa mattina sono iniziati due sgombero da parte della polizia a Roma. Il primo ha colpito la sede di Forza Nuova in via Taranto, nel quartiere San Giovanni. L’altro il Nuovo Cinema Palazzo, a San Lorenzo, per il quale è subito partito l’appello sui social dei militanti: «Chi può ci raggiunga». In un secondo post poi i militanti del Nuovo Cinema Palazzo hanno aggiunto: «La prepotenza è arrivata col buio e ha occupato il Cinema Palazzo e Piazza dei Sanniti. Ora sta uscendo il sole e oggi non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che NON CI STIAMO. Portate con voi creatività, energie, forza e pazienza. Sarà una giornata lunga abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo.Da adesso in poi ci vediamo a Via degli Ausoni sotto il Pastificio Cerere».

Leggi anche: