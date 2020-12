Coronavirus, in Lombardia 249 morti in 24 ore. Continua il calo delle terapie intensive: -30 rispetto a ieri

Il bollettino del 1° dicembre

I decessi per Coronavirus continuano a salire in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono +249 i morti registrati, contro i +208 di ieri. Per un totale di vittime da inizio pandemia che ha raggiunto quota 22.104. Numeri che tornano a salire anche per i contagi: +4.048 (ieri 1.929) a fronte di un aumento del numero di tamponi effettuati, +34.811 (ieri 16.987). Ancora buone notizie per le terapie intensive: – 30, (-1 ieri, -12 due giorni fa) con un numero complessivo che scende a 876. I ricoverati con sintomi oggi, 1 dicembre, sono 7.342 ( ieri 7.433). 112.815 le persone in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti e dei dimessi raggiunge quota 268.702.

Foto in copertina: ANSA

Leggi anche: