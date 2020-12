Coronavirus, in Lombardia calano le vittime: 147 in 24 ore (ieri erano 347). Sono 4.533 i nuovi casi positivi

Il bollettino del 4 dicembre

Sono +4.533 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Secondo gli ultimi dati, i casi totali da inizio pandemia salgono a 423.548. Sono poi 6.792 i ricoverati con sintomi nell’intera Regione. Sono poi +147 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano +347, per un totale di 22.773 decessi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 822 unità; gli ingressi nell’ultimo giorno sono stati 36. Sono poi 109.088 i pazienti in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 284.073.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : +1.463 di cui + 580 a Milano città

: +1.463 di cui + 580 a Brescia : +442

: +442 Bergamo : +242

: +242 Como : +337

: +337 Cremona : +122

: +122 Lecco : +121

: +121 Lodi : +89

: +89 Mantova : +268

: +268 Monza e Brianza : +461

: +461 Pavia : +280

: +280 Sondrio : +82

: +82 Varese: +490

