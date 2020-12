Coronavirus, in Lombardia calano i contagi: +2.413 con 5mila tamponi in meno rispetto a ieri

+140 i nuovi decessi (+111 ieri). Meno 2 unità per le terapie intensive con 29 nuovi ingressi registrati in un giorno. Sono 805 i ricoverati in tutto

Il bollettino del 6 dicembre

Sono +2.413 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia oggi 5 dicembre. Un numero in calo rispetto a quelli registrati dal bollettino di ieri quando erano +3.148. Nelle ultime 24 ore aumentano invece i nuovi decessi: +140 nuovi decessi, (ieri +111, +147 due giorni fa), per un totale di vittime da inizio pandemia arrivato a quota 23.024. Segno in diminuzione sul fronte delle terapie intensive: – 2 unità, per un totale di ricoverati pari a 807 (ieri 805, -17), con un numero di ingressi giornalieri di 29 persone. Arrivano a 6.372 gli ospedalizzati con sintomi , 109.200 le persone in isolamento domiciliare. Aumenta il numero dei guariti e dimessi: sono 289.706 contro i 281.730 di ieri. Sono +26.026 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a quelli registrati il 5 dicembre quando erano +31.193, per un totale di 4.279.332 test effettuati dall’inizio del monitoraggio.

