Coronavirus in Lombardia, raddoppiati i decessi in 24 ore: +128. Salgono i nuovi contagi: +1.656

Ieri erano state registrate 56 morti per Covid. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: +26 per un totale di 767

Il bollettino dell’8 dicembre

Rimangono pressoché stabili i casi di Coronavirus in Lombardia. Con 16.276 tamponi i nuovi positivi in Regione sono 1.656, in leggero aumento rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 1.562 a fronte di 16.757 tamponi effettuati. Tornano a crescere i decessi: sono +128 (ieri erano +56), per un totale di 23.208. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva che aumentano 26 unità per un totale di 767. In totale sono 6.187 le persone ricoverate con sintomi (-175) e 297.290 i guariti e i dimessi (+5.585 rispetto a ieri).

