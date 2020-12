Coronavirus in Lombardia, 1.233 nuovi positivi con circa 2 mila tamponi in meno. Calano anche i decessi, sono 69

Il bollettino del 9 dicembre

Calano i casi di Coronavirus in Lombardia con circa 2 mila tamponi in meno. Sono 1.233 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore con 14.175 tamponi, contro i 1.656 positivi e 16.276 tamponi di ieri. I decessi adesso sono 23.277, ovvero 69 in più (ieri erano cresciuti di 128 unità). Il numero totale di pazienti guariti e dimessi adesso è 320.380, mentre i ricoverati con sintomi sono 5.727. Stando ai dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile ci sono 766 persone ricoverate in terapia intensiva (con 24 nuovi ingressi).

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: