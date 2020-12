Coronavirus, in Lombardia sono 172 le vittime in 24 ore (ieri 69). Salgono i contagi: +2.093

Il bollettino del 10 dicembre

Sono +2.093 i casi di Coronavirus in Lombardia registrati nel corso del monitoraggio di oggi, 10 dicembre. Ieri, invece, i positivi della giornata erano +1.233. Il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 435.653. Sono poi +172 le vittime conteggiate nelle ultime 24 ore (ieri 69); il numero complessivo di decessi è quindi di 23.449 unità. I dati arrivano a fronte di 24.229 tamponi eseguiti, per un totale di 4.350.769 test effettuati dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Inoltre sono stati registrati 5.613 ricoveri. Sono 748 i pazienti che combattono nei reparti di terapia intensiva: di questi, 62 hanno fatto il loro ingresso nel reparto nell’ultima giornata. I pazienti attualmente in isolamento domiciliare sono 80.882, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 324.961 unità.

