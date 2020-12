Coronavirus, in Lombardia 132 nuove vittime. I casi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.938

Il bollettino dell’11 dicembre

Sono +2.938 i casi di Coronavirus in Lombardia registrati nel corso del monitoraggio di oggi, 11 dicembre. Rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano +2.093, c’è stato un aumento. Il numero dei casi totali sale quindi a quota 438.591. Sono poi 87.449 gli attualmente positivi nella Regione. Le nuove vittime salgono a 132 unità (ieri erano 172); il totale dei decessi da inizio pandemia è di 23.581. Sono 5.417 i ricoverati con sintomi nelle strutture ospedaliere; 733 sono i pazienti che si trovano all’interno delle terapie intensive. Di questi, 26 hanno fatto il loro ingresso in reparto nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.299, il totale dei guariti e dei dimessi raggiunge quota 327.561. I dati arrivano a fronte di un incremento di 32.871 tamponi nell’ultima giornata.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: