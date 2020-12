Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i decessi: 85 vittime in 24 ore. Lieve calo dei nuovi contagi: +2.736

In diminuzione i ricoverati delle terapie intensive: -16 persone con 26 ingressi in 24 ore

Il bollettino del 12 dicembre

+2.736 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (ieri 2.938) con un incremento di nuovi tamponi pari a 29.153. Un calo rispetto ai test effettuati nella giornata di ieri quando erano 32.871, per un totale di tamponi eseguiti da inizio pandemia arrivato a quota 4.412.793. Scende anche il numero delle vittime: +85 contro i 132 decessi di ieri, 11 dicembre. 23.666 è la quota complessiva di morti registrati dall’inizio del monitoraggio. Buone notizie sul fronte delle terapie intensive: -16 con 26 ingressi giornalieri, per un numero totale di persone ricoverate pari a 717 (ieri 733). I ricoverati con sintomi sono 5.289, 79.060 le persone in isolamento domiciliare.

