Coronavirus, in Lombardia più che raddoppiati i nuovi contagi: +2.404. I decessi sono 114 in 24 ore

Il bollettino del 15 dicembre

Tornano a salire in nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nel suo ultimo bollettino la Regione ha comunicato di aver registrato 2.404 nuovi contagi, ieri erano 945. Il dato arriva a fronte di 26.676 tamponi effettuati, ieri erano stati 11.317. Il numero delle vittime è invece di 114, ieri 67, per un totale di 23.991 decessi dall’inizio dell’emergenza. Le persone in terapie intensiva sono 656, –29 da ieri, mentre sono 28 gli ingressi del giorno. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi è di 4.996, mentre quelli dimessi e/o guariti sono saliti a 347.130.

