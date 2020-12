Coronavirus, in Lombardia sale il numero delle vittime: 105 in 24 ore. 1.944 i nuovi contagi

-10 unità per le terapie intensive, per un numero complessivo di ricoverati pari a 592

Il bollettino del 19 dicembre

Sabato 19 dicembre scendono ancora i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: 1.944 contro i 2.744 di ieri. In aumento invece il numero dei decessi: +105 (ieri +60) per un totale di 24.330 vittime registrate dall’inizio del monitoraggio. Sono 27.044 i nuovi tamponi effettuati, in calo rispetto ai test registrati dal bollettino di ieri, 18 dicembre, quando erano 33.846. Ancora segno meno per le terapie intensive: – 10, con un numero di ingressi giornalieri pari a 14. Attualmente il totale dei ricoverati in intensiva hanno raggiunto quota 592, gli ospedalizzati con sintomi sono invece 4.495. Il totale dei guariti e dimessi arriva a 365.440, (il 19 dicembre 363.044, 360.529 due giorni fa).

