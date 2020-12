Coronavirus, in Lombardia salgono i decessi: 92 in 24 ore (ieri 41). Raddoppiano i contagi con 20mila tamponi in più: +2.278

Il bollettino del 22 dicembre

Tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia: sono 2.278 i nuovi positivi delle ultime 24 ore contro i +950 di ieri. Aumenta anche il numero di test eseguiti: 31.939, più del doppio di quelli registrati il 21 dicembre quando erano 10.587, per un totale di tamponi effettuati da inizio monitoraggio pari a 4.672.338. In diminuzione le terapie intensive: –21 (ieri –22), con 23 nuovi ingressi, per un totale di persone ricoverate che ha raggiunto quota 540. I ricoverati con sintomi sono 4.290. contro i 4.232 di ieri. Oggi, 22 dicembre, sono +92 i nuovi decessi registrati (ieri +41) per un numero complessivo di vittime da inizio pandemia pari a 24.512. Si segnala infine un totale di guariti e dimessi uguale a 376.790, in aumento rispetto a ieri quando erano 374.434.

