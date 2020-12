Coronavirus in Lombardia, i nuovi contagi sono 2.153. I decessi salgono a 98

Il bollettino del 23 dicembre

Calano leggermente i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia. Sono +2.153 con 32.926 tamponi contro i 2.278 casi positivi e 31.939 tamponi di ieri. Sono 98 invece i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 92), portando il totale a quota 24.610. Torna a migliorare la situazione ospedaliera a fronte di una diminuzione nel numero di pazienti ricoverati con sintomi (sono 4.243, –47 rispetto a ieri) e in terapia intensiva (536, -4 nelle ultime 24 ore) mentre aumenta il numero di pazienti guariti e dimessi: 379.750 (+2.960). Il totale di persone positive in Regione sale così a 60.239.

Via libera ai vaccini

Nel frattempo mancano 4 giorni all’inizio della campagna vaccinale anti Covid in Lombardia, quando verranno somministrati i primi vaccini. Tra gli scienziati, medici e infermieri che saranno tra i primi a ricevere il vaccino troviamo Alberto Zangrillo, Massimo Galli e Annalisa Malara, l’anestesista che ha scoperto il paziente 1.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: