Coronavirus, in Lombardia 49 decessi in 24 ore. Il crollo dei tamponi porta i nuovi positivi a +466

Il bollettino del 27 dicembre

Sono +466 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Un numero in forte decrescita rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano aumentati di +1.606 unità. Attualmente, il numero di persone positive al SARS-CoV-2 nella regione è pari a 59.327. Diminuisce altresì il numero di tamponi elaborati: +4.901 (ieri erano stati 15.337), per un totale di 4.785.738 test effettuati sin dall’inizio dell’emergenza pandemica. Sale il numero dei decessi: +49 (ieri erano stati registrati +36 morti), per un totale di 24.867 decessi Covid dall’inizio della pandemia. Continua a decrescere la pressione negli ospedali lombardi. Attualmente i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 3.801 (-38, ieri erano 3.839), mentre il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è oggi pari a 508 (-5 rispetto a ieri, quando erano 513, al netto di +16 nuovi ingressi). Sono inoltre 55.018 le persone risultate positive al SARS-CoV-2 che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Continua ad aumentare il numero di persone guarite, che raggiunge oggi quota 387.761.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

