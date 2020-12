Coronavirus in Lombardia, i nuovi contagi sono 573 con 500 tamponi in più (ieri 466). 42 i decessi

Scendono gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: +13 (ieri+16) per un totale di 512 persone ricoverate in area critica. Scendono di 10 unità anche i ricoveri ordinari

Il bollettino del 28 dicembre

Dopo il forte calo di contagi registrato dal bollettino di ieri, oggi 28 dicembre, tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia: +573 nelle ultime 24 ore contro i +466 di ieri. Continua ad osservarsi un crollo del numero di nuovi tamponi effettuati: dopo i quasi –11mila di ieri, oggi sono 5.486 i nuovi test eseguiti, con un aumento di 585 unità. Calo lieve sui nuovi decessi registrati: +42 (ieri +49) con un numero complessivo di vittime nella regione arrivato a quota 24.909. I ricoveri ordinari oggi, 28 dicembre, sono 3.791, in diminuzione rispetto 3.801 di ieri. Segno meno anche per le terapie intensive: – 4 unità (ieri -5) con un numero di ingressi giornalieri pari a 13. Il totale dei dimessi e guariti arriva a 392.854, ancora in aumento rispetto ai 387.761 dell’ultimo aggiornamento.

