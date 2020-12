Coronavirus, in Lombardia raddoppiano i nuovi contagi: +3.859. Sono 85 i decessi in 24 ore

Il bollettino del 31 dicembre

In questo ultimo dell’anno, continuano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi, 31 dicembre, sono 3.859 i contagi delle ultime 24 ore contro i 1.673 di ieri. Ad aumentare anche il numero dei tamponi effettuati: 32.858 nuovi test a fronte dei 23.878 dell’ultimo monitoraggio. Il dato sulle vittime continua a preoccupare. Dopo il forte aumento del 30 dicembre, oggi le unità registrate subiscono un ulteriore leggero incremento: +85 contro i +80 di ieri, +49 due giorni fa. Sono 489 in totale le persone ricoverate in area critica, 8 unità in meno rispetto a ieri con un numero di ingressi giornalieri pari a 46 (ieri 21) . In diminuzione anche le ospedalizzazioni in area medica: 3.437 contro i 3.617 del precedente bollettino. Arriva a 399.157 il totale dei guariti e dimessi.

