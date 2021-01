Coronavirus, in Lombardia 80 decessi in 24 ore. Nuovi contagi in calo: +3.056 (ieri 3.859) con 7mila tamponi in meno

Il bollettino del 1° gennaio

Nel primo giorno del 2021 scendono i contagi di Coronavirus in Lombardia. Dopo il raddoppio registrato dal bollettino di ieri, oggi sono +3.056 i casi osservati in 24 ore (+3.859 il 31 dicembre). In leggero calo anche il numero delle vittime: +80 contro i +85 di ieri. Per un numero complessivo di decessi da inizio pandemia pari a 25.203. La cifra dei nuovi tamponi effettuati torna a registrare un dato in diminuzione: 25.467 contro i 32.858 di ieri, 23.878 due giorni fa. Per un totale di test eseguiti dall’inizio del monitoraggio pari a 4.885.034. Nelle ultime 24 ore è aumentato il numero dei guariti e dei dimessi: 401.444 a fronte dei 399.157 del bollettino precedente. Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali: la terapia intensiva registra un lieve calo di ricoveri pari a 2 unità in meno per un totale di persone in area critica che ha raggiunto quota 487. A scendere sono anche gli ingressi giornalieri: oggi +13 (+46 ieri). Per i ricoveri ordinari il dato si mostra nuovamente in diminuzione: 3.352 contro i 3.437 di ieri.

