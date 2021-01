Coronavirus, in Lombardia più che dimezzati i decessi in 24 ore: sono 36 (ieri 78). I nuovi positivi sono 1.709

Il bollettino del 3 gennaio

Sono + 1.709 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri, invece, i positivi avevano raggiunto quota 1.402. Secondo il monitoraggio giornaliero, gli attualmente positivi sono 56.955 in tutta la Regione. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 485.070. Nelle ultime 24 ore si registrano +31 decessi mentre ieri erano state segnalate 78 vittime. Il totale è di 25.317 decessi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. I ricoveri ordinari oggi, 3 gennaio, sono 3.267. Sono poi 489 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: di questi, 12 hanno fatto il loro ingresso in reparto nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 402.798 unità. I dati arrivano a fronte di un incremento di 13.209 tamponi, per un totale di 4.910.001 test effettuati dall’inizio della pandemia.

