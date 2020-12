Coronavirus, in Lombardia +2.656 nuovi casi. Diminuiscono i decessi: 67 nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 24 dicembre

Con +2.656 nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2, a fronte di +32.294 tamponi elaborati, salgono a quota 57.907 le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia. Nella giornata di ieri erano stati individuati +2.153 nuovi casi, al netto di 32.926 test processati. Scende anche il numero dei decessi: sono infatti 67 i morti per Covid nelle ultime 24 ore, mentre ieri se ne erano registrati 98. Continua a scendere la pressione sugli ospedali lombardi. Il numero di pazienti ricoverati con sintomatologia presso le strutture della regione è pari a 4.178 persone (mentre ieri erano 4.243). Stesso trend negativo per i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia. Secondo il bollettino della Regione risultano ricoverate in gravi condizioni 521 persone, mentre 24 ore fa erano 536, al netto di +14 nuovi ingressi. Infine, continua a crescere il numero di pazienti dimessi: +4.920 rispetto a ieri, per un totale di 384.670 persone guarite dalla Covid sin dall’inizio dell’emergenza.

