Coronavirus, in Lombardia calano ancora i decessi: 60 in 24 ore. I nuovi positivi sono 2.744

Il bollettino del 18 dicembre

Solo un lieve aumento. Il numero dei nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia è passato dai 2.730 di ieri ai 2.744 di oggi: 14 contagi in più nell me ultime 24 ore. Il numero delle vittime invece è 60, una cifra molto simile a quella di ieri quando erano 68. Il numero totale dei decessi è arrivato così a 24.225 mentre quello dei contagi totali è a 455.479. Attualmente nella regione ci sono 68.610 pazienti positivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 602 mentre il totale dei ricoverati in ospedale è 4.656

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+910) di cui +486 a Milano città

(+910) di cui +486 a Brescia (+252)

(+252) Como (+183)

(+183) Monza e Brianza (+203)

(+203) Bergamo (+126)

(+126) Mantova (+221)

(+221) Pavia (+179)

(+179) Varese (+273)

(+273) Lecco (+85)

(+85) Cremona (+24)

(+24) Lodi (+78)

(+78) Sondrio (+134)

Leggi anche: