Coronavirus, in Lombardia si dimezza il numero di decessi: 49 in 24 ore. 1.795 i nuovi positivi

Il bollettino del 20 dicembre

In leggero calo il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia: oggi 20 dicembre sono 1.795 contro i 1.944 di ieri, 2.744 due giorni fa. In forte diminuzione invece i decessi: +49 (ieri +105) per un totale di vittime raggiunte pari a 24.379 dall’inizio della pandemia. Sono 22.421 i nuovi tamponi effettuati, un calo rispetto a quelli registrati dal bollettino di ieri, 19 dicembre, quando erano 27.044. Per un numero complessivo di test eseguiti dall’inizio del monitoraggio arrivato a 4.629.812. Ancora in diminuzione le terapie intensive: oggi 9 unità in meno (ieri 10) con 15 ingressi giornalieri registrati. Il numero totale dei ricoverati in intensiva sul territorio regionale è attualmente di 583. Oggi, 20 dicembre, si registra un calo anche sul fronte degli ospedalizzati con sintomi: 4.341 contro i 4.495 di ieri. Guariti e dimessi raggiungono quota 366.058.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+570) di cui +217 a Milano città

(+570) di cui +217 a Bergamo (+80)

(+80) Brescia (+242)

(+242) Como (+66)

(+66) Cremona (+47)

(+47) Lecco (+64)

(+64) Lodi (+86)

(+86) Mantova (+87)

(+87) Monza e Brianza (+207)

(+207) Pavia (+186)

(+186) Sondrio (+56)

(+56) Varese (+39)

